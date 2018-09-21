2018-09-21T12:47:18+03:00
Общество

21 сентября в Казани торжественно откроют обновленный бульвар на улице Юлиуса Фучика

В церемонии примет участие премьер-министр Татарстана [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Торжественное открытие бульвара намечено на 14.00.Торжественное открытие бульвара намечено на 14.00.Фото: Олег ЛУГОВОЙ
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Церемония открытия нового в Казани общественного пространства запланировано на 14.00. Так, в торжестве в честь созданного бульвара на улице Фучика примут участие мэр города Ильсур Метшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и помощник президента республики Наталия Фишман.

Сформированный еще в 90-х годах бульвар серьезно обновили. Если раньше он использовался лишь в качестве пешеходного транзита, то теперь это место для отдыха как взрослых, так и детей. Отметим, что территории примыкают две школы, два детских сада и художественная школа.

Там появились новые дорожки, освещение, видеонаблюдение, детская и спортивная площадки, скамейки и зеленые насаждения.

Бульвар полностью обновился. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Бульвар полностью обновился.Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

К слову в планах эту пешеходную зону, начинающуюся от остановки «Школа №125» на улице Юлиуса Фучика, продлить до проспекта Победы тем самым довести бульвар до входа в ТРЦ «Южный» и «Мегастрой».

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