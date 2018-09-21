В Елабуге многодетным семьям выделили почти 40 гектар земли

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-21T11:52:46+03:00

На этой территории будет 264 участка ИЖС, детский сад, спортивные плоащдки и объекты торговли Фото: Евгения ГУСЕВА

Участки находятся в северо-западной части города за Окружным шоссе

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В Елабуге многодетным семьям выделили 39,57 гектар земли под строительство частных домов. На этой территории будет 264 участка, детский сад, спортивные площадки и объекты торговли. План соответствующей планировки был утвержден накануне, 20 сентября, на городских публичных слушаниях.

Выделенная земля находится в северо-западной части города за Окружным шоссе между садоводческим товариществом «Сизовец» и микрорайоном «Колосовка». Будущий жилой массив соединяется магистральными улицами с улицей Чапаева в районе «Колосовка» и Окружным шоссе.

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