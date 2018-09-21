В Елабуге многодетным семьям выделили почти 40 гектар земли
В Елабуге многодетным семьям выделили 39,57 гектар земли под строительство частных домов. На этой территории будет 264 участка, детский сад, спортивные площадки и объекты торговли. План соответствующей планировки был утвержден накануне, 20 сентября, на городских публичных слушаниях.
Выделенная земля находится в северо-западной части города за Окружным шоссе между садоводческим товариществом «Сизовец» и микрорайоном «Колосовка». Будущий жилой массив соединяется магистральными улицами с улицей Чапаева в районе «Колосовка» и Окружным шоссе.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»