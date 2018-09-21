Жителей Вахитовского района Казани ожидают беспросветные выходные

СЕГОДНЯ 11:16 2018-09-21T11:16:56+03:00

Отключение запланировано на 22 и 23 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отключение электричества будет плановым. Оно связано с ремонтом и техобслуживанием

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В эти выходные - 22 и 23 сентября, в столице Татарстана займутся ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей. Поэтому в эти дни в ряде домов Вахитовского района города будут отключать свет.

Так, 22 сентября с 8.00 до 13.00 электричество пропадет по адресам: улица Айвазовского, 27, 27а, улица Волкова, 52, 54, 56.

Кроме того, в эту субботу с 14.00 до 18.00 без света оставят жителей дома №1 по улице Братская.

А в воскресенье, 23 сентября, с 8.00 до 13.00 запланировано отключение электричества по следующим адресам: улица Мусы Джалиля 21, улица Кави Наджми,18, улица Кремлевская, 6, улица Рахматуллина, 1, 8.

Останутся без света с 14.00 до 18.00 в этот выходной и жители дома №48 на улице Нурсултана Назарбаева и дома №29 на улице Марселя Салимжанова.

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