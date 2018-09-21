Татарстанца кредит не пустил за границу на «медовый месяц»

СЕГОДНЯ 12:12 2018-09-21T12:12:29+03:00

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Сам себе устроил неприятное приключение 24-летний житель Альметьевска, «позабывший» про наличие неоплаченных долгов по кредиту. Мужчина благополучно женился, и купил путевки на море, чтобы провести там со своей новоиспеченной супругой «медовый месяц».

Вот только во время регистрации на авиарейс его остановили пограничники. Оказалось, что судебные приставы внесли его в «черный список» невыездных должников.

Рассерженная новобрачная решила не отменять свой отпуск, и отправилась за границу одна. Ее супруг вынужден был вернуться в Альметьевск, чтобы оплатить свой долг в сумме 37 тысяч рублей, и только после снятия ограничения на выезд смог присоединиться к своей жене во время «медового месяца». Сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Татарстана.

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