В поселки Кировского района Казани организован подвоз воды
В оставшиеся без водоснабжения пять населенных пунктов Кировского района Казани утром 21 сентября организовали подвоз воды.
С 9 часов утра на месте аварии идут аварийно-восстановительные работы и дежурит оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона.
На данный момент без водоснабжения все еще находятся 2201 частных и 62 многоквартирных дома, 2 школы, 1 детский сад и 1 котельная.
Ранее сообщалось, что несколько поселков Казани остались без водоснабжения из-за порыва водопроводной трубы диаметром 500 миллиметров.
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