В поселки Кировского района Казани организован подвоз воды

СЕГОДНЯ 10:59 2018-09-21T10:59:46+03:00

Ориентировочное время восстановления водоснабжения в 20.00

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В оставшиеся без водоснабжения пять населенных пунктов Кировского района Казани утром 21 сентября организовали подвоз воды.

С 9 часов утра на месте аварии идут аварийно-восстановительные работы и дежурит оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

На данный момент без водоснабжения все еще находятся 2201 частных и 62 многоквартирных дома, 2 школы, 1 детский сад и 1 котельная.

Ранее сообщалось, что несколько поселков Казани остались без водоснабжения из-за порыва водопроводной трубы диаметром 500 миллиметров.

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