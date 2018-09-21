2018-09-21T10:32:17+03:00
Происшествия

В Казани женщина водитель сбила 11-летнего мальчика

Ребенок госпитализирован
Лика ИСАЕВА
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Ребенок попл в больницу после аварииРебенок попл в больницу после аварииФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Советском районе столицы Татарстана на улице Родины. Там 11-летний школьник в 17.10 в четверг, 20 сентября, перебегал дорогу с нарушениями правил дорожного движения - в неустановленном для этого месте.

Появление школьника на дороге оказалось неожиданным для 31-летней женщины-водителя, управлявшей иномаркой HYUNDAI SOLARIS. Она не успела притормозить, и сбила ребенка.

- В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

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