В Казани женщина водитель сбила 11-летнего мальчика
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Советском районе столицы Татарстана на улице Родины. Там 11-летний школьник в 17.10 в четверг, 20 сентября, перебегал дорогу с нарушениями правил дорожного движения - в неустановленном для этого месте.
Появление школьника на дороге оказалось неожиданным для 31-летней женщины-водителя, управлявшей иномаркой HYUNDAI SOLARIS. Она не успела притормозить, и сбила ребенка.
- В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
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