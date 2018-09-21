2018-09-21T09:55:40+03:00
Происшествия

В Нижнекамске мужчина получил ожоги во время подачи тепла в многоэтажный дом

Пострадавший находится в больнице
Лика ИСАЕВА
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Из-за аварии пострадали три квартирыИз-за аварии пострадали три квартирыФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло во время пробной подачи тепла в многоэтажный дом №81 на проспекте Шинников в Нижнекамске. В его квартире лопнула труба центрального отопления, и жилец попытался перекрыть кран. В результате этого он получил ожоги и попал в больницу.

Из-з залива кипятком пострадала квартира пострадавшего, и еще две, которые находятся под ней, сообщает канал НТР-24.

Сейчас причинами ЧП занимаются сотрудники коммунальных служб, составляется смета и выясняется причиненный ущерб.

Аварию устранили сотрудники местной управляющей компании.

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