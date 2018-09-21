В Казани пройдет предпремьерный показ комедии "Игрушки для взрослых"

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-21T09:40:11+03:00

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25 сентября, во вторник, на два дня раньше официальной премьеры в России, состоится предпремьерный показ комедии для взрослых "Игрушки для взрослых".

Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники — брутальный частный детектив и коп в юбке.

Режиссер комедии - Брайан Хенсон, фильм снят кинематографистами Китая и США. В главных ролях - Мелисса МакКарти, Элизабет Бэнкс, Майя Рудольф, Лесли Дэвид Бэйкер, Джоэл МакХэйл, Синти У, Майкл МакДональд, Митч Силпа, Хемки Мадера.