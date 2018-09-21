Казанец пожаловался на закрытый деревьями светофор
Казанец Ильгиз пожаловался в "Народный контроль" на то, что разросшиеся ветки деревьев создали помеху для водителей. Он написал такое сообщение:
"При движении со стороны Корстона в сторону театра оперы и балета с правой стороны за деревьями не виден светофор. При движении понимаешь, что горит красный уже на критически близком расстоянии, при котором приходится применять экстренное торможение".
Сообщение приняли в раьоту и перенаправили в администрацию Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.
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