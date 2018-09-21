2018-09-21T08:12:59+03:00
Происшествия

В Татарстане в аварии погиб непристегнутый лихач

На месте аварии работала следственно-оперативная группа
Лика ИСАЕВА
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Иномарка вылетела в кюветИномарка вылетела в кюветФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельная авария произошла в Лениногорском районе республики в четверг, 20 сентября, в 22.05 на 1 километре автодороги "Лениногорск-Карабаш". По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля БМВ грубо нарушил правила дорожного движения. Он решил обогнать впереди идущий КАМАЗ в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен", и на узкой дороге едва не столкнулся со встречной иномаркой "КИА Рио". Пытаясь избежать столкновения, водитель БМВ вылетел в кювет встречной полосы.

В кювете евтомобиль перевернулся. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и от полученных травм скончался на месте аварии.

- На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, - сообщили в МВД Татарстана.

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