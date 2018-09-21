2018-09-21T07:26:32+03:00
Происшествия

В Татарстане под колесами прицепа погиб выпавший из грузовика пассажир

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа
Лика ИСАЕВА
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Пассажир выпал, открыв дверь кунгаПассажир выпал, открыв дверь кунгаФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла в Лениногорском районе республики. В четверг, 20 сентября, в 20.10 на 39-ом километре автодороги "Ромашкино-Куакбаш-Каркали" под колеса прицепа попал 46-летний мужчина. Он выпал из кунга КАМАЗа, поскольку дверь салона не закрыли.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Во время разбора происшествия выяснилось, что пассажир и сам грубо нарушил правила дорожного движения - он на ходу открыл дверь кунга.

- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

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