В Татарстане под колесами прицепа погиб выпавший из грузовика пассажир
Трагедия произошла в Лениногорском районе республики. В четверг, 20 сентября, в 20.10 на 39-ом километре автодороги "Ромашкино-Куакбаш-Каркали" под колеса прицепа попал 46-летний мужчина. Он выпал из кунга КАМАЗа, поскольку дверь салона не закрыли.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Во время разбора происшествия выяснилось, что пассажир и сам грубо нарушил правила дорожного движения - он на ходу открыл дверь кунга.
- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
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