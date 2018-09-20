Официальный представитель Казанского Кремля объяснила отмену льгот на проезд для пенсионеров

СЕГОДНЯ 18:33 2018-09-20T18:33:53+03:00

Ее лишаться те, кто получает больше 25 тысяч рублей в месяц

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20 сентября на брифинге официальный представитель Казанского Кремля задела вопрос об отмене льгот на проезд в общественном транспорте для «богатых» пенсионеров, то есть тем, кто получает более 25 тысяч рублей в месяц.

По словам спикера, здесь не ставится цель сэкономить деньги на пожилых. Нет, экономия, конечно, будет, но это не главное и данное решение никак не направлено на то, чтобы как-то оскорбить пенсионеров.

В постановлении есть формулировка, что произойдет индексация тем, у кого пенсия гораздо меньше и в данном случае для них повышается выплата.

Напомним, изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Пенсионеры, получающие меньше 20 тысяч рублей, смогут рассчитывать на компенсацию за проезд на общественном транспорте в размере 486 рублей в месяц.

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