В Топ-100 самых крупных по выручке предприятий России попали 4 компании из Татарстана

СЕГОДНЯ 19:13 2018-09-20T19:13:52+03:00

Всего в список из пятисот крупнейших по выручке компаний попали 20 "татарстанцев" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Стали известны названия 500 крупнейших по выручке предприятий России. Всего в этот список РБK попали 20 компаний из Татарстана. Однако в топ-100 из них вырвались лишь четыре.

Так, "Татнефть" оказалась на 14 месте с выручкой в 681 и прибылью в 124 миллиардов рублей, На 71 месте оказался "Нижнекамскнефтехим". Его выручка составила 168 миллиардов.

С 76 на 79 строчку спустился ТАИФ-НК. Причиной изменения позиции в рейтинге стало сокращение его прибыли за последний год до 210 миллионов рублей. Выручка компании, в свою очередь, напротив увеличилась на 15% и остановилась на отметке в 159 миллиардов рублей.

"КАМАЗ" наоборот поднялся в списке. Если в 2017 году завод занимал 86 место, то в 2018-ом он на 85-ом. Тут выручка стала больше на 18% (159 миллиардов рублей), а прибыль на 427% (3,4 миллиарда).

В список из татарстанских организаций с многомиллиардной выручкой также вошли Транстехсервис, "Казаньоргсинтез", "Форд Соллерс холдинг", "Татэнергосбыт" и "Нэфис".