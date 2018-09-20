В Татарстане двое мужчин сгорели в машине при загадочных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 18:44 2018-09-20T18:44:27+03:00

Одно сильно обгорело и его с трудом опознали. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Известно, что перед смертью они выпивали

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Тела двоих мужчин обнаружили в сгоревшей машине на берегу реки Ик вблизи деревни Кряш-Шуран. Они настолько сильно пострадали от огня, что одного из погибших опознать удалось не сразу.

Позже выяснилось, что это 38 и 55-летние жители Муслюмовского района. Автомобиль «Лада Приора», который принадлежал старшему из них, выгорел полностью.

- Мужчины отправились на природу в воскресенье, употребляли спиртные напитки и курили в салоне автомобиля. Возможно, неосторожное обращение с огнем и стало причиной возгорания транспортного средства - рассказали «КП-Казань» в следственном комитете Татарстана. - Одно тело обгорело полностью, другое частями. Не исключено, что автомобиль застрял и водитель с пассажиром не могли выбраться.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.