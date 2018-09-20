21 сентября в Татарстане: ночью и утром заморозки, а днем +20

СЕГОДНЯ 16:52 2018-09-20T16:52:07+03:00

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Согласно предупреждению татарстанских синоптиков, в эту пятницу ночью и утром на территории республики ожидаются заморозки до -1 градуса. Вот только при этом, по их прогнозу, днем столбики термометра могут показать и все +20, без осадков.

И это не предел плюсовой температуры на этой неделе. Так, прогнозируется, что 22 сентября, в субботу, днем максимальные значения температуры воздуха будут от +19 до +24 градусов. Также без осадков.

На следующий выходной день – воскресенье, еще потеплеет. Столбики термометра могут достигнуть отметки в +25 градусов. При этом, в том числе утром, местами ожидается ветер до 17 м/с.

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