2018-09-20T16:52:07+03:00
Общество

21 сентября в Татарстане: ночью и утром заморозки, а днем +20

В республику возвращается летняя погода
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В воскресенье обещают максимум +25.В воскресенье обещают максимум +25.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Согласно предупреждению татарстанских синоптиков, в эту пятницу ночью и утром на территории республики ожидаются заморозки до -1 градуса. Вот только при этом, по их прогнозу, днем столбики термометра могут показать и все +20, без осадков.

И это не предел плюсовой температуры на этой неделе. Так, прогнозируется, что 22 сентября, в субботу, днем максимальные значения температуры воздуха будут от +19 до +24 градусов. Также без осадков.

На следующий выходной день – воскресенье, еще потеплеет. Столбики термометра могут достигнуть отметки в +25 градусов. При этом, в том числе утром, местами ожидается ветер до 17 м/с.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане врач-невролог 10 лет работал в больнице по поддельному диплому
В Казани за взятку задержан сотрудник Росреестра Татарстана
В одном из казанских офисов банка «Открытие» обнаружили хищение 230 миллионов рублей
В Татарстане 756 автобусов заправляют исключительно газом
В Казани девушка за рулем сбила ребенка на «зебре»
Казанский Кремль о ситуации с угрозами коллекторов ветерану: произошедшее не укладывается ни в какие моральные рамки
В Альметьевске открылся первый салон связи «Ростелекома»
В Татарстане после ДТП с КАМАЗом легковушка вспыхнула вместе с пассажирами
Новый сезон в Казанском театре им. Джалиля откроет опера «Сююмбике»
В Казани вандалы уничтожили арт-объект ЧМ-2018
В Чебоксарах пьяный водитель "Яндекс-такси" попал в аварию: пострадали два человека
22 сентября в Набережных Челнах пройдет Пельменьфест-2018
Татарстанец, пытаясь помирится с бывшей женой, спалил сарай тещи
Гузель Яхина рассказала о работе над третьим романом