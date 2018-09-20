2018-09-20T16:35:24+03:00
Общество

В Татарстане 756 автобусов заправляют исключительно газом

Всего в республике на этом виде топлива работают 4 200 единиц транспорта
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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На пресс-конференции начальник отдела топливной инфраструктуры и газоснабжения Минпромторга Татарстана Рамиль Сахапов сообщил, что в республике газомоторным топливом заправляются 4 200 единиц транспорта.

По словам спикера, из них почти 20% перевозят пассажиров. Что же касается автобусов на газу, то их в Татарстане 756 единиц. При этом лидером в регионе по переводу общественного транспорта на более экологичный вид топлива остаются Набережные Челны.

В других же отраслях, например, сельскохозяйственной, в Татарстане газомоторным топливом заправляют 300 единиц транспорта, а также более 150 машин – в коммунальной.

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