2018-09-20T18:01:50+03:00
Экономика

На благоустройство набережной у озера Кабан в Казани выделили 600 миллионов рублей

Результаты работы горожане смогут увидеть ближе к 1 сентября 2019 года
Алина ГАБДУЛИНА
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На набережной будут сооружены смотровая лестница, плавучая клумба и цветники с настилом из сосновой корыНа набережной будут сооружены смотровая лестница, плавучая клумба и цветники с настилом из сосновой корыФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Стало известно, что новый этап благоустройства набережной озера Кабан в Казани обойдется Татарстану максимум в 600 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте ростендера.

Увидеть итоги благоустройства казанцы смогут не раньше 1 сентября 2019 года. И это не удивительно, потому что, согласно техническому заданию процесс благоустройства будет включать в себя многое.

Так, на набережной будут сооружены смотровая лестница, плавучая клумба, цветники с настилом из сосновой коры, а также сделаны новые тротуары и посажены деревья, кустарники и водные растения. Помимо этого, здесь построят объекты энергетического хозяйства и проложат инженерные сети.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 8 октября, а заявки на участие в нем принимаются до 5 октября.

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