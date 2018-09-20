СЕГОДНЯ 17:16 2018-09-20T17:17:02+03:00

Утверждается, что он за деньги помог бизнесмену избежать ответственности за самозахват земли [видео]

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31-летнего сотрудника управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Татарстана поместили под домашний арест. Он был задержан по подозрению в получении взятки в 15 тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина за деньги оказал бизнесмену услугу, сообщив о грядущей проверке. Тем самым последний смог избежать административной ответственности за самовольное занятие земельного участка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/669767" frameborder="0"></iframe> В Казани за взятку задержан сотрудник Росреестра Татарстана.МВД по РТ

- В настоящее время предварительное следствие по данному факту продолжается. На основании решения Кировского районного суда Казани подозреваемый заключен под домашний арест, - сообщают в МВД Татарстана.

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