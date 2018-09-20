В Казани за взятку задержан сотрудник Росреестра Татарстана
31-летнего сотрудника управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Татарстана поместили под домашний арест. Он был задержан по подозрению в получении взятки в 15 тысяч рублей.
Как следует из материалов уголовного дела, мужчина за деньги оказал бизнесмену услугу, сообщив о грядущей проверке. Тем самым последний смог избежать административной ответственности за самовольное занятие земельного участка.
В Казани за взятку задержан сотрудник Росреестра Татарстана.МВД по РТ
- В настоящее время предварительное следствие по данному факту продолжается. На основании решения Кировского районного суда Казани подозреваемый заключен под домашний арест, - сообщают в МВД Татарстана.
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