2018-09-20T15:49:21+03:00
Общество

Казанский Кремль о ситуации с угрозами коллекторов ветерану: произошедшее не укладывается ни в какие моральные рамки

Президент Татарстана дал поручение провести проверку
Олег ЛУГОВОЙ
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Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ситуацию.Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ситуацию.Фото: скриншот видео
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В этот четверг на брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с угрозами коллекторов 91-летнему ветерану Великой Отечественной войны Юрию Величко.

По ее словам, это вопиющий случай и произошедшее не укладывается ни в какие моральные рамки. А увольнение гендиректора УК которое все это затеяло станет ярким и очевидным примером того, что этой теме нужно уделять самое острое внимание. Президент Татарстана дал поручение провести проверку по ситуации с казанским ветераном.

По последним данным, выговор уже получил глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев, который до этого успел лично извиниться перед ветераном.

Напомним, по словам фронтовика, из-за долга за коммуналку в 45 тысяч рублей УК натравила на него коллекторов, которые обещали ему «паяльник в одно место вставить».

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