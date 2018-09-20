Казанский Кремль о ситуации с угрозами коллекторов ветерану: произошедшее не укладывается ни в какие моральные рамки
В этот четверг на брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с угрозами коллекторов 91-летнему ветерану Великой Отечественной войны Юрию Величко.
По ее словам, это вопиющий случай и произошедшее не укладывается ни в какие моральные рамки. А увольнение гендиректора УК которое все это затеяло станет ярким и очевидным примером того, что этой теме нужно уделять самое острое внимание. Президент Татарстана дал поручение провести проверку по ситуации с казанским ветераном.
По последним данным, выговор уже получил глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев, который до этого успел лично извиниться перед ветераном.
Напомним, по словам фронтовика, из-за долга за коммуналку в 45 тысяч рублей УК натравила на него коллекторов, которые обещали ему «паяльник в одно место вставить».
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