2018-09-20T19:54:10+03:00
Политика

Глава Чувашии назначил себе нового советника

Свою деятельность он будет осуществлять на общественных началах
Алина ГАБДУЛИНА
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Документ подписал глава республики Михаил Игнатьев Фото: kremlinrus.ruДокумент подписал глава республики Михаил Игнатьев Фото: kremlinrus.ru
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20 сентября стало окончательно ясно, кто будет выполнять функции советника главы Чувашии. Так, на портале органов власти республики появилось распоряжение о назначении на эту должность Георгия Какабадзе. Документ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

При этом оказывается, свою деятельность новый советник будет осуществлять на общественных началах.

К слову. в апреле текущего года, на должность советника руководителя региона был назначен Владимир Крупнов. Причины его отставки не называются.

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