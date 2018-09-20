Глава Чувашии назначил себе нового советника
20 сентября стало окончательно ясно, кто будет выполнять функции советника главы Чувашии. Так, на портале органов власти республики появилось распоряжение о назначении на эту должность Георгия Какабадзе. Документ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев.
При этом оказывается, свою деятельность новый советник будет осуществлять на общественных началах.
К слову. в апреле текущего года, на должность советника руководителя региона был назначен Владимир Крупнов. Причины его отставки не называются.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»