В Альметьевске открылся первый салон связи «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 15:26 2018-09-20T15:26:46+03:00

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Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла мультисервисный салон связи в Альметьевске на ул. Ленина, д. 100 (ТЦ «Панорама»). Посетителям представлен широкий выбор услуг связи, сопутствующих устройств и программного обеспечения.

В офисе можно подключить «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Домашний телефон» и мобильную связь «Ростелекома», а также приобрести новые коробочные продукты компании − «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение». Чем больше услуг использует абонент, тем выгоднее для него условия обслуживания.

В демонстрационной зоне посетители смогут освоить управление «Интерактивным ТВ»: оценить интерфейс и набор каналов, воспользоваться паузой, перемоткой, записью прямого эфира, ознакомиться с коллекцией фильмов в «Видеопрокате», опробовать сервис «Караоке».

Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Специалист компании доставит нужные устройства в день инсталляции.

- Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем офисы продаж в местах, где им это действительно удобно. Также наша задача – сделать офисы продаж универсальными, с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте, – говорит генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Арвидас Алутис.

- Тысячи домохозяйств нефтяной столицы Татарстана охвачены оптикой от «Ростелекома». В новом офисе альметьевские абоненты смогут не только получить информацию об услугах и протестировать цифровые сервисы компании, но и решить текущие дела: отправить денежный перевод, оформить страховку, купить гаджет или забрать интернет-заказ, – комментирует директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов.

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и аксессуары к ним. Посетителям доступны и дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов и многое другое.

Салон связи работает ежедневно с 10:00 до 22:00 без выходных и перерывов на обед.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 690 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.