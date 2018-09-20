В Татарстане после ДТП с КАМАЗом легковушка вспыхнула вместе с пассажирами
Этим утром на междугородней трассе в Балтсинском районе произошло ДТП. На двухполосной дороге столкнулся легковой автомобиль «Волга» и большегруз КАМАЗ. Грузовик значительных повреждений не получил, а вот легковой автомобиль после удара начал дымиться.
Спустя короткое время он и вовсе вспыхнул. Пламя стало прорываться из-под капота и вскоре охватило весь автомобиль.
В Татарстане после ДТП с КАМАЗом легковушка вспыхнула вместе с пассажирами.соцсети
За рулем последнего находился пожилой мужчина, с ним в салоне ехала пассажирка. К приезду спасателей она сумела сама выбраться из горящего автомобиля, водитель же погиб на месте.
Спасатели за несколько минут потушили горящий автомобиль. «Волга» восстановлению не подлежит. Женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.
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