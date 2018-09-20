СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-20T15:13:11+03:00

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Этим утром на междугородней трассе в Балтсинском районе произошло ДТП. На двухполосной дороге столкнулся легковой автомобиль «Волга» и большегруз КАМАЗ. Грузовик значительных повреждений не получил, а вот легковой автомобиль после удара начал дымиться.

Спустя короткое время он и вовсе вспыхнул. Пламя стало прорываться из-под капота и вскоре охватило весь автомобиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/669752" frameborder="0"></iframe> В Татарстане после ДТП с КАМАЗом легковушка вспыхнула вместе с пассажирами.соцсети

За рулем последнего находился пожилой мужчина, с ним в салоне ехала пассажирка. К приезду спасателей она сумела сама выбраться из горящего автомобиля, водитель же погиб на месте.

Спасатели за несколько минут потушили горящий автомобиль. «Волга» восстановлению не подлежит. Женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.

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