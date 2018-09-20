В Казани девушка за рулем сбила ребенка на «зебре»
Утром 19 сентября на пешеходном переходе рядом с домом № 144 по улице Беломорская произошел наезд на ребенка. Он в этот момент направлялся в школу и пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Беломорская.
Здесь 26-летняя девушка за рулем легкового автомобиля двигалась по проезжей части в сторону центра Казани. По каким-то причинам она не заметила школьника, вышедшего на дорогу, и сбила его.
Водитель все же успела нажать на тормоз и ребенок лишь ударился об автомобиль.
К приезду медиков школьник чувствовал себя удовлетворительно. В результате аварии мальчик получил ушиб кости в области таза.
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