2018-09-20T14:34:06+03:00
Происшествия

В Казани вандалы уничтожили арт-объект ЧМ-2018

Плавающий в Булаке гигантский мяч утром обнаружили сломанным [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Огромный плавающий мяч в протоке Булак установили перед проведением ЧМ-2018 в России. Изготовленный из каркаса и ДСП он не просто плавал в воде, а выполнял ряд практических функций. В нем были отверстия для ночевки уток, которые плавают в Булаке.

Также сотрудники Горводзеленхоза хранили там лодку, которая нужна была для очистки водоема и ремонта форсунок фонтана. Мяч радовал горожан и туристов, как необычный арт-оьект, плавающий в воде.

Так выглядел арт-объект в форме мяча, когда его установили. Фото: Алина НИЗАМОВА

Так выглядел арт-объект в форме мяча, когда его установили.Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: Алина НИЗАМОВА

Однако прошедшей ночью плавающий постамент сломали. От мяча осталось только основание, а щепки и деревянные части конструкции разбросало по воде.

Сотрудникам полиции по записям с камер видеонаблюдения предстоит выяснить, как именно вандаля добрались до арт-объекта.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане врач-невролог 10 лет работал в больнице по поддельному диплому
В Казани за взятку задержан сотрудник Росреестра Татарстана
В одном из казанских офисов банка «Открытие» обнаружили хищение 230 миллионов рублей
21 сентября в Татарстане: ночью и утром заморозки, а днем +20
В Татарстане 756 автобусов заправляют исключительно газом
В Казани девушка за рулем сбила ребенка на «зебре»
Казанский Кремль о ситуации с угрозами коллекторов ветерану: произошедшее не укладывается ни в какие моральные рамки
В Альметьевске открылся первый салон связи «Ростелекома»
В Татарстане после ДТП с КАМАЗом легковушка вспыхнула вместе с пассажирами
Новый сезон в Казанском театре им. Джалиля откроет опера «Сююмбике»
В Чебоксарах пьяный водитель "Яндекс-такси" попал в аварию: пострадали два человека
22 сентября в Набережных Челнах пройдет Пельменьфест-2018
Татарстанец, пытаясь помирится с бывшей женой, спалил сарай тещи
Гузель Яхина рассказала о работе над третьим романом