В Казани вандалы уничтожили арт-объект ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 14:34 2018-09-20T14:34:06+03:00

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Огромный плавающий мяч в протоке Булак установили перед проведением ЧМ-2018 в России. Изготовленный из каркаса и ДСП он не просто плавал в воде, а выполнял ряд практических функций. В нем были отверстия для ночевки уток, которые плавают в Булаке.

Также сотрудники Горводзеленхоза хранили там лодку, которая нужна была для очистки водоема и ремонта форсунок фонтана. Мяч радовал горожан и туристов, как необычный арт-оьект, плавающий в воде.

Так выглядел арт-объект в форме мяча, когда его установили.Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: Алина НИЗАМОВА

Однако прошедшей ночью плавающий постамент сломали. От мяча осталось только основание, а щепки и деревянные части конструкции разбросало по воде.

Сотрудникам полиции по записям с камер видеонаблюдения предстоит выяснить, как именно вандаля добрались до арт-объекта.

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