Новый сезон в Казанском театре им. Джалиля откроет опера «Сююмбике»

СЕГОДНЯ 14:46 2018-09-20T14:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

26 сентября на сцене Татарского академического государственного театра имени Мусы Джалиля состоится премьера оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».

Главные партии исполнят ведущие солисты казанской труппы и приглашенные артисты. В опере воплощен не только образ казанской царицы, но в ней отражается и история формирования российской государственности. Постановка включает современное видение балетного искусства.

В дни премьеры 26 и 27 сентября в фойе театра будет представлена выставка картин «Образ Сююмбике в работах татарских художников». Гости увидят известную графическую миниатюру Баки Урманче, так же работы современных художников из Казани, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»