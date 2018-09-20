Новый сезон в Казанском театре им. Джалиля откроет опера «Сююмбике»
26 сентября на сцене Татарского академического государственного театра имени Мусы Джалиля состоится премьера оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».
Главные партии исполнят ведущие солисты казанской труппы и приглашенные артисты. В опере воплощен не только образ казанской царицы, но в ней отражается и история формирования российской государственности. Постановка включает современное видение балетного искусства.
В дни премьеры 26 и 27 сентября в фойе театра будет представлена выставка картин «Образ Сююмбике в работах татарских художников». Гости увидят известную графическую миниатюру Баки Урманче, так же работы современных художников из Казани, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга.
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