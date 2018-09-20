2018-09-20T14:46:52+03:00
Звезды

Новый сезон в Казанском театре им. Джалиля откроет опера «Сююмбике»

В дни премьеры пройдет выставка
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Mopygorod-online.ruФото: Mopygorod-online.ru
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26 сентября на сцене Татарского академического государственного театра имени Мусы Джалиля состоится премьера оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».

Главные партии исполнят ведущие солисты казанской труппы и приглашенные артисты. В опере воплощен не только образ казанской царицы, но в ней отражается и история формирования российской государственности. Постановка включает современное видение балетного искусства.

В дни премьеры 26 и 27 сентября в фойе театра будет представлена выставка картин «Образ Сююмбике в работах татарских художников». Гости увидят известную графическую миниатюру Баки Урманче, так же работы современных художников из Казани, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга.

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