22 сентября в Набережных Челнах пройдет Пельменьфест-2018

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-20T13:53:52+03:00

Организаторы проведут конкурсы по лепке и поеданию на скорость

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22 сентября в Набережных Челнах в рамках республиканского фестиваля народного творчества финно-угорских народов Татарстана «Мы ветви древа одного», пройдет Пельменьфест-2018.

Так, в 10.00 в Парке Победы начнутся мастер-классы по лепке пельменей. Гостей научат различным способам приготовления этого блюда, после чего пройдет конкурс поедания его на скорость.

Кроме того, зрители смогут отведать на фестивале и другие блюда разных народов.

Гости фестиваля представят культурную программу народов, проживающих в Удмуртии, Мордовии и Марий Эл.

Отметим, пельмени являются традиционным блюдом финно-угорских народов, по традиции их лепят с мясом, овощами, рыбой и даже свеклой и подают с разными соусами.

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