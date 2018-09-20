В Татарстане врач-невролог 10 лет работал в больнице по поддельному диплому

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-20T17:45:40+03:00

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39-летняя жительница Набережных Челнов 10 лет работала врачом-неврологом в больнице №5 по поддельному диплому. Она устроилась в медицинское учреждение в 2008 году и предоставила в отдел кадров поддельный документ. В нем было написано, что она имеет высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело».

Спустя несколько лет женщину перевели с должности врача-интерна на должность врача-невролога в неврологическое отделение той самой городской больницы №5.

В итоге на женщину вышли сотрудники УФСБ. Они сделали запрос в учебное заведение, где обучалась женщина и не получили подтверждение о наличие данного студента в архиве ВУЗа. В отношении уже бывшего врача возбуждено уголовное дело, сейчас идет проверка документов других сотрудников медицинского учреждения.

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