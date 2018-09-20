2018-09-20T14:07:53+03:00
Происшествия

В Чебоксарах пьяный водитель "Яндекс-такси" попал в аварию: пострадали два человека

Две девушки получили травмы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ГИБДД республики ЧувашияФото: ГИБДД республики Чувашия
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В Чебоксарах в ночь на 20 сентября произошла авария с участием водителя "Яндекс-такси". Мужчина выполнял очередной заказ - вез двух пассажирок. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в бордюр кольцевой развязки у остановки "улица Гражданская".

В результате происшествия водитель не пострадал, чего не скажешь о девушках в салоне. Обе пассажирки получили травмы и были госпитализированы в больницу.

В ходе разбора аварии стало ясно, что таксист был пьян. К тому же, срок его водительского удостоверения истек больше двух лет назад.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

- Мужчина оформлен по нескольким статьям. Транспортное средство было отправлено на спецстоянку, - сообщает ГИБДД Чувашии.

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