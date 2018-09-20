2018-09-20T12:05:49+03:00
Политика

Зампред Правительства России: Татарстан делает многое для развития экономических отношений страны с Сингапуром

Максим Акимов и Рустам Минниханов приняли участие в заседании делового форума
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот четверг, 20 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Российско-Сингапурского делового форума. На котором зампред Правительства России Максим Акимов и Министр экономической и социальной политики Сингапура Тармана Шанмугаратнама презентовали инвестиционные возможности своих стран.

- Сегодня Сингапур не только хорошие возможности для сотрудничества, а также глобальный хаб и «ворота» для всей Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Все заинтересованы в том, чтобы сингапурский бизнес приходил в Россию, российский бизнес чувствовал себя уверенно и находил партнеров в Сингапуре. Очень важно, чтобы наши сегодняшние обсуждения перешли и реализовались в конкретных проектах, - сказал Акимов.

Кроме того, в разговоре с модератором Форума спикер подчеркнул, что один Татарстан и Рустам Минниханов лично делают многое и хорошо продвинулись в вопросах развития взаимных отношений между Россией и Сингапуром.

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