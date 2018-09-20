2018-09-20T13:16:33+03:00
Звезды

Гузель Яхина рассказала о работе над третьим романом

Писательница пообщалась с читателями посредством телемоста
Алина ГАБДУЛИНА
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Писательница отметила, что продолжения романа про Зулейху не будетПисательница отметила, что продолжения романа про Зулейху не будетФото: Влад КОМЯКОВ
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Накануне, 19 сентября, в рамках международного библиотечного проекта в Нижнекамске прошел телемост с татарстанской писательницей Гузель Яхиной. В мероприятии, в общей сложности, приняли участие 50 городов.

На вопросы людей о дальнейших творческих планах автора, Гузель Яхина ответила, что сейчас вовсю идет работа над третьим романом. Однако конкретизировать свое заявление она не стала. Поэтому вопросы о сюжете или хотя бы теме будущей книги так и остались висеть в воздухе без ответов.

После, писательница отметила, что продолжения истории про Зулейху ( роман "Зулейха открывает глаза") не будет. Сначала роман должен был быть лишь сценарием для полнометражного фильма, а уже потом превратился в целое произведение.

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