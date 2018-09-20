Гузель Яхина рассказала о работе над третьим романом
Накануне, 19 сентября, в рамках международного библиотечного проекта в Нижнекамске прошел телемост с татарстанской писательницей Гузель Яхиной. В мероприятии, в общей сложности, приняли участие 50 городов.
На вопросы людей о дальнейших творческих планах автора, Гузель Яхина ответила, что сейчас вовсю идет работа над третьим романом. Однако конкретизировать свое заявление она не стала. Поэтому вопросы о сюжете или хотя бы теме будущей книги так и остались висеть в воздухе без ответов.
После, писательница отметила, что продолжения истории про Зулейху ( роман "Зулейха открывает глаза") не будет. Сначала роман должен был быть лишь сценарием для полнометражного фильма, а уже потом превратился в целое произведение.
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