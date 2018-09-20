2018-09-20T11:40:13+03:00
Общество

Группа «Мураками» проведет в Казани благотворительный концерт

Мероприятие намечено на 12 октября
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

В Казани состоится благотворительный концерт российской группы «Мураками», на котором музыканты презентуют свой новый альбом «Кислород». Все вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку проектов благотворительного фонда «День добрых дел». Сам концерт намечен на 12 октября.

Напомним, на одну из песен из нового альбома был снят видеоклип совместно с благотворительным фондом «День добрых дел», который собрал в интернете большое количество просмотров. В клипе снялись известные спортсмены и дети с ограниченными возможностями, которые находятся под опекой фонда.

Концерт пройдет в творческом пространстве «Маяковский» в 20.00.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанец, пытаясь помирится с бывшей женой, спалил сарай тещи
Гузель Яхина рассказала о работе над третьим романом
Жителя Чувашии задержали по подозрению в изнасиловании 85-летней пенсионерки
В Набережных Челнах на 90% завершен ремонт улицы Хади Такташа
Зампред Правительства России: Татарстан делает многое для развития экономических отношений страны с Сингапуром
Электрички из Казани в Арск и обратно временно изменят расписания
Главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани объявили выговор за историю с долгами ветерана войны за ЖКХ
Ради велосипедистов в Набережных Челнах перекроют улицу Металлургическую
Президент Татарстана и зампред Правительства России встретились с премьер-министром Сингапура
За семь месяцев 2018 года в Татарстане проверку на туберкулез не прошли более 2 тысяч детей
21 сентября в домах двух районов Казани пропадет свет
Кредиторы «ВИМ-Авиа» обратятся в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о бакнротсве компании
В Лаишевском районе назначен новый начальник полиции
В Набережных Челнах двое мужчины погибли, упав с высоты
Президент Татарстана пригласил в гости главу Минпромторга Сингапура
На главврача онкодиспансера Чувашии завели очередное уголовное дело
В ряде домов Кировского района Казани целые сутки не будет воды
МВД Татарстана: наркотик «земляника» школьникам в республике никто не раздавал
Следственный комитет проверит коллекторов из-за угроз казанскому ветерану
Лето-2018: казанцы чаще прежнего отдыхали в Грузии
Татарстане из-за отсутствия результатов работы уволены все сотрудники Свияжского заказника