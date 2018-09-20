Группа «Мураками» проведет в Казани благотворительный концерт

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-20T11:40:13+03:00

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В Казани состоится благотворительный концерт российской группы «Мураками», на котором музыканты презентуют свой новый альбом «Кислород». Все вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку проектов благотворительного фонда «День добрых дел». Сам концерт намечен на 12 октября.

Напомним, на одну из песен из нового альбома был снят видеоклип совместно с благотворительным фондом «День добрых дел», который собрал в интернете большое количество просмотров. В клипе снялись известные спортсмены и дети с ограниченными возможностями, которые находятся под опекой фонда.

Концерт пройдет в творческом пространстве «Маяковский» в 20.00.

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