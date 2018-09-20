Главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани объявили выговор за историю с долгами ветерана войны за ЖКХ

СЕГОДНЯ 11:14 2018-09-20T11:14:35+03:00

По мнению властей города, Тимур Алибаев должен был раньше вмешаться в ситуацию и не доводить дело до такой кульминации

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Главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимуру Алибаеву руководством исполкома города объявлен выговор. Все дело в нашумевшей истории ветерана войны, 91-летнего Юрия Величко, с которого требовали долг в 45 тысяч за услуги ЖКХ.

Напомним, что история началась еще в августе. Пенсионеру пришли бумаги о существенном долге. Платить ветеран войны не спешил, тогда на него натравили коллекторов, обещавших пытать ветерана раскаленным паяльником, а следом ему и вовсе отключли свет.

Как только о ситуации стало известно властям города, практически сразу уволили директора той самой управляющей компании. Долги ветерана погасили. Более того, тот самый Алибаев пытался извиниться перед ветераном, подарив ему бутылку коньяка.

На сегодня проверка всех ответственных служб продолжается: в Комитете ЖКХ проверяют документы, предоставленные ветераном. Кроме того, запрошена необходимая документация от управляющей компании. После проверки будет дана соответствующая оценка.

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