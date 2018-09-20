2018-09-20T12:30:24+03:00
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В Набережных Челнах на 90% завершен ремонт улицы Хади Такташа

Окончательно все будет готово к 8 октября
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: мэрия Набережных Челнов.Фото: мэрия Набережных Челнов.
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В Набережных Челнах продолжается ремонт дорог и благоустройство территорий. Так, например, на улице Хади Такташа намеченные на текущий год работы выполнены уже на 90%.

По словам начальника отдела транспорта и связи города Руслана Ибрагимова, дело осталось за малым - благоустроить прилегающие зоны, завершить работы по освещению территории и установить один остановочный павильон.

Первоначальная сумма контракта – 77 миллионов рублей. В рамках ремонтных работ было обновлено дорожное покрытие, установлены ограждения, бордюры на протяжении всей улицы, обновлены остановочные павильоны. Срок завершения работ 8 октября.

- Мероприятия по организации разворотов, ограждений: пешеходному и разделительному, принесли свои плоды. Снижение аварийности в городе Набережные Челны по итогам 2017 года было более чем на 30%. Данные мероприятия зарекомендовали себя и показали свою эффективность на улицах города, – отметил Ибрагимов.

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