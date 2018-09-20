2018-09-20T11:23:31+03:00
Общество

Электрички из Казани в Арск и обратно временно изменят расписания

Новый график движение введут всего на сутки
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Изменения намечены на 22 сентября.Изменения намечены на 22 сентября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жителям Татарстана, привыкшим передвигаться железнодорожным транспортом, стоит быть внимательнее. Так, 22 сентября на один день изменяется расписание пригородных поездов, соединяющих Казань и Арск.

Так, электричка №6404 будет отправляться из столицы Татарстана в 8.15, далее будет следовать до станций Куркачи 9.27-9.30, 835 километр 9.34-9.35, Камаево 9.37-9.38, Чурилино 9.42-9.43, Чулпаново 9.46-9.47, 849 километр 9.50-9.51. Прибытие в Арск намечено на 9:57.

Электричка №6437 отправится со станции Арск в 16.57. Дальнейший маршрут следования: 849 километр 17.02-17.03, Чулпаново 17.05-17.06, Чурилино 17.09-17.10,Камаево 17.14-17.17, 835 километр 17.20-17.21, Куркачи 17.27-17.28, прибытие на станцию Казань в 18.50.

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