2018-09-20T10:42:58+03:00
Общество

Ради велосипедистов в Набережных Челнах перекроют улицу Металлургическую

Соревнования состоятся в ближайшее воскресенье
Владимир КРУПСКИЙ
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движение перекроют почти на 7 часов.движение перекроют почти на 7 часов.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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23 сентября в Набережных Челнах состоится чемпионат и первенство города по велоспорту на шоссе на Кубок Мэра «Закрытие летнего спортивного сезона». Масштабные соревнования внесут коррективы в дорожную ситуацию в татарстанском автограде.

Так, в связи с проведением спортивного мероприятия с 9.30 до 16.00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Металлургическая на участке дороги от пересечения с улицы Техническая до улицы Моторной.

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