Ради велосипедистов в Набережных Челнах перекроют улицу Металлургическую

СЕГОДНЯ 10:42 2018-09-20T10:42:58+03:00

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23 сентября в Набережных Челнах состоится чемпионат и первенство города по велоспорту на шоссе на Кубок Мэра «Закрытие летнего спортивного сезона». Масштабные соревнования внесут коррективы в дорожную ситуацию в татарстанском автограде.

Так, в связи с проведением спортивного мероприятия с 9.30 до 16.00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Металлургическая на участке дороги от пересечения с улицы Техническая до улицы Моторной.

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