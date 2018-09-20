Президент Татарстана и зампред Правительства России встретились с премьер-министром Сингапура

СЕГОДНЯ 10:28 2018-09-20T10:28:11+03:00

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В рамках своего рабочего визита в Сингапур президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече заместителя Правительства России Максима Акимова с Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Во время беседы участники отметили, в будущем дальнейшему укреплению экономических связей двух стран могли бы способствовать соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром.

В свою очередь Рустам Минниханов в поддержку этого заметил, что Татарстан придает большое значение развитию контактов с Сингапуром и стремится активно участвовать в этом на региональном уровне.

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