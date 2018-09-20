За семь месяцев 2018 года в Татарстане проверку на туберкулез не прошли более 2 тысяч детей

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-20T10:05:45+03:00

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Как заявила на пресс-конференции зам главврача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова, за семь месяцев 2018 года на предмет наличия туберкулеза проверку не прошли, то есть не были обследованы, более 2 тысяч татарстанских детей.

Часть из них посещает детские сады и школы. Поэтому они представляют опасность не только для близких, но и для окружающих. По словам Рамзии Фатыховой, родители ребенка, отказавшие в его обследовании на туберкулез, несут ответственность перед обществом.

При этом специалист напомнила, что когда туберкулез выявляется у ребенка, то весь класс или группа в детском саду должен пройти детальное обследование, назначается профилактическое лечение.

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