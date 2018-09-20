2018-09-20T09:42:22+03:00
Недвижимость

21 сентября в домах двух районов Казани пропадет свет

Отключения коснутся также и частного сектора
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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В эту пятницу, 21 сентября, в столице Татарстана без света собираются оставить два района.

А именно, с 9.00 до 17.00 электричества не будет в домах Вахитовского района по адресам: улица Ватутина, 26, улица Ново-Вахитовская, 8, 14, 18, 13, 15а, улица Яшель, 4, 7, 16, 17.

Также с 9.00 до 13.00 планируется обесточить и улицы частного сектора: Мичурина, Моторная и Соревнования.

Кроме того, с 14.00 до 18.00 свет отключат по адресам: улица Достоевского, 73, 75, улица Зинина, 8, 15, улица Товарищеская, 16, улица Шмидта, 36.

А с 8.30 до 17.00 намерены оставить без электричества дома Кировского района по адресам: улица Водников, 1, 2, 4, 6, 8, 16, улица Приволжская, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76.

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