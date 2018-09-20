Кредиторы «ВИМ-Авиа» обратятся в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о бакнротсве компании

СЕГОДНЯ 09:06 2018-09-20T09:06:49+03:00

В конце сентября 2017 года компания прекратила выполнять чартерные полеты из-за нехватки оборотных средств. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

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Накануне кредиторы авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая была зарегистрирована в Татарстане, собрались, чтобы решить дальнейшую судьбу компании.

Временной администрации предложений о мировом соглашении не поступило. В итоги сочли, что «ВИМ-Авиа» уже не спасти – финансовое оздоровление невозможно. Сумма требований кредиторов достигла 15,6 миллиарда рублей. Поэтому было принято решение обратится в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании компании банкротом.

Напомним, «ВИМ-Авиа» входил в число крупных российских компаний-авиаперевозчиков. В конце сентября 2017 года она прекратила выполнять чартерные полеты из-за нехватки оборотных средств. Самолеты, взятые по договору лизинга, были возвращены. Работники начали массово увольняться. Было возбуждено уголовное дело.

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