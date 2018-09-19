Президент Татарстана пригласил в гости главу Минпромторга Сингапура

19 Сент. 19:27 2018-09-19T19:27:52+03:00

Рустам Минниханов встретился с Ко По Куном в рамках своей рабочей поездки за границу

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Президент Татарстана находится с рабочим визитом в Сингапуре. Там он провел встречу с главой местного Минпромторга, министром нацразвития Ко По Куном.

- Мы всегда готовы у вас учиться, а вы всегда готовы делиться с нами вашим опытом. Например, сегодня все говорят об экономике 4.0 - о цифровой экономике, но мало кто может объяснить, как оно работает и в чем измеряется. Здесь в Сингапуре она уже давно функционирует и разработана целая методология оценки ее эффективности, - сказал во время беседы Рустам Минниханов.

Ко По Кун поблагодарил гостя за столь высокую оценку. В конце встречи Рустам Минниханов пригласил министра посетить Татарстан.

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