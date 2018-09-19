2018-09-19T18:49:28+03:00
Недвижимость

В ряде домов Кировского района Казани целые сутки не будет воды

Отключение связано с ремонтом на водопроводе
Олег ЛУГОВОЙ
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Воды не будет с 9.00 20 сентября до 9.00 21 сентября.Воды не будет с 9.00 20 сентября до 9.00 21 сентября.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Итак, с 9.00 20 сентября до 9.00 21 сентября воду отключат в домах по улицам: 1 Мая, 25 Октября, Богатырева, Деловая, Дмитрова, Лукницкого, Музыкальная, Смычки, Солнечная, Солнечный переулок, Токарная, Халтурина и Шульгина.

Кроме того, краны пересохнут и в частном секторе Кировского района по улицам: Батыршина, Герцена, Кольцова, М.Кольцовка, Межевая, Межевой пер., Повстанческая, Полевая, Солнечный переулок и Токарная.

Затронет отключение воды и дома по адресам: ул.Болотникова, 1, 3, 5, 7, 7а, ул.Краснококшайская, 81, 83, 92, 101, 125, 125а, 127, 129, 131, 140, 140а, 142, 150/2, ул.Лазарева, 3, 5, 5а, 7, 9, ул.Межевая, 33, ул.Поперечно-Базарная, 1, ул.Слободская, 23.

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