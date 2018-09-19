В Лаишевском районе назначен новый начальник полиции

19 Сент. 19:57 2018-09-19T19:57:16+03:00

Глава МВД Татарстана представил личному составу в этом качестве Радика Егорова

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В эту среду, 19 сентября, на совещании личному составу ОМВД Лаишевского района Татарстана глава МВД республики Артем Хохорин представил их нового руководителя. Им стал полковник полиции Радик Егоров.

Министр выразил уверенность, что сотрудники отдела поддержит его и помогут ему организовать работу на должном уровне.

СПРАВКА

Радик Егоров уроженец Заинска. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В системе МВД - с 2000 года. Службу начал в должности инспектора отделения комплектования отдела кадров УВД Набережные Челны. Женат. Воспитывает двоих сыновей и дочь.

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