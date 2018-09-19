Следственный комитет проверит коллекторов из-за угроз казанскому ветерану

СЕГОДНЯ 18:02 2018-09-19T18:02:55+03:00

Угрозы с их стороны дошли до того, что они пообещали 91-летнему фронтовику "паяльник в одно место вставить"

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить коллекторов, которые угрожали 91-летнему ветерану войны из-за его задолжности по ЖКХ в 45 тысяч рублей.

История своей жестокостью поразила не только жителей Татарстана, но и россиян в целом. Со слов ветерана, пришли трое крепких мужчин и требовали с него те самые деньги. В своих угрозах они дошли до того, что пообещали фронтовику "паяльник в одно место вставить", если он не перестанет сопротивляться.

Ранее стало известно, что судебные приставы проверят управляющую компанию, которая этих коллекторов, по словам ветерана, на него и натравила.

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