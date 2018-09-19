Татарстане из-за отсутствия результатов работы уволены все сотрудники Свияжского заказника

СЕГОДНЯ 17:19 2018-09-19T17:19:32+03:00

Батков отметил, что также они сменили двух директоров заказников и штатный состав охранной зоны Волжского-Камского заповедника

В скором времени будет сформирован новый кадровый состав

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Всех сотрудников Свияжского заказника в Татарстане уволили. Об этом на межведомственном совещании по исполнению законодательства об особо охраняемых территориях заявил председатель Госкомитета республики по биологическим ресурсам Федор Батков.

Причиной столь резкого решения стало отсутствие результатов деятельности специалистов. А имеющиеся итоги работы оказались неудовлетворительными. В скором времени будет сформирован новый кадровый состав.

Помимо этого, Батков отметил, что они сменили двух директоров заказников и штатный состав охранной зоны Волжского-Камского заповедника.

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