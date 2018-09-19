Экс-глава Минэкологии Татарстана стал вице-президентом нефтяной компании

СЕГОДНЯ 16:36 2018-09-19T16:37:04+03:00

Между двумя этими должностями, Артем Сидоров почти три года возглавлял Роспотребнадзор России

Изменить размер текста: A A

Экс-глава министерства экологии Татарстана 43-летний Артем Сидоров 19 сентября был официально назначен вице-президентом московской нефтяной компании "Новый поток".

- Артем Сидоров сосредоточится на вопросах контроля экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях углеводородов, контроля выбросов, стоков, а также реализации программ по утилизации промышленных отходов, модернизации систем и средств охраны окружающей среды, - отмечается в сообщении компании.

Помимо этого он будет взаимодействовать с федеральными и региональными органами по вопросам природоохранной деятельности.

Одной из основных причин выбор Артема Сидорова стал его опыт работы в профильных федеральных ведомствах. Помимо министерства экологии Татарстана (где он был главой с 2010 по 2015 годы - Ред.), в течение трех последних лет Сидоров возглавлял Роспотребнадзор России.