2018-09-19T16:37:04+03:00
Общество

Экс-глава Минэкологии Татарстана стал вице-президентом нефтяной компании

Между двумя этими должностями, Артем Сидоров почти три года возглавлял Роспотребнадзор России
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства экологии республики ТатарстанФото: пресс-служба министерства экологии республики Татарстан
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Экс-глава министерства экологии Татарстана 43-летний Артем Сидоров 19 сентября был официально назначен вице-президентом московской нефтяной компании "Новый поток".

- Артем Сидоров сосредоточится на вопросах контроля экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях углеводородов, контроля выбросов, стоков, а также реализации программ по утилизации промышленных отходов, модернизации систем и средств охраны окружающей среды, - отмечается в сообщении компании.

Помимо этого он будет взаимодействовать с федеральными и региональными органами по вопросам природоохранной деятельности.

Одной из основных причин выбор Артема Сидорова стал его опыт работы в профильных федеральных ведомствах. Помимо министерства экологии Татарстана (где он был главой с 2010 по 2015 годы - Ред.), в течение трех последних лет Сидоров возглавлял Роспотребнадзор России.

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