2018-09-19T17:01:38+03:00
Недвижимость

В Татарстане по вопросам отопительного сезона заработала «горячая линия»

Его можно начать раньше, но только по заявкам населения
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Номер телефона «горячей линии» по вопросам подачи тепла: 8 (843) 231-14-10.Номер телефона «горячей линии» по вопросам подачи тепла: 8 (843) 231-14-10.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жители Татарстана могут пожаловаться и оставить свои заявки по проблемным вопросам пуска тепла и принятия мер для устранения недостатков, воспользовавшись «горячей линией» министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

В котором уже отчитываются, что раньше обычного начали отопительный сезон для социальных объектов Актанышского, Апастовского, Муслюмовского и Мамадышского районов.

- Нормативы по сохранению в течение пяти дней среднесуточной температуры в 8 °С носят рекомендательный характер, - также напоминают в ведомстве. - Начинать отопительный сезон можно и раньше по заявкам населения.

Номер телефона «горячей линии» по вопросам подачи тепла: 8 (843) 231-14-10.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На главврача онкодиспансера Чувашии завели очередное уголовное дело
В ряде домов Кировского района Казани целые сутки не будет воды
МВД Татарстана: наркотик «земляника» школьникам в республике никто не раздавал
Следственный комитет проверит коллекторов из-за угроз казанскому ветерану
Лето-2018: казанцы чаще прежнего отдыхали в Грузии
Татарстане из-за отсутствия результатов работы уволены все сотрудники Свияжского заказника
Экс-глава Минэкологии Татарстана стал вице-президентом нефтяной компании
В ноябре жителей Татарстана ждут четыре выходных дня
Спортсменка из Чебоксар стала чемпионкой мира по художественной гимнастике
В Казани будут судить организатора финансовой пирамиды, обманувшей людей на более чем 1,4 миллиарда рублей
Штукатурка отслаивается, нет электропроводки: в казанском «Салават Купере» при смене подрядчиков обнаружились «сюрпризы»
В Татарстане прокуратура заблокировала сайт по продаже леопардов
В Чувашии депутат, взявший деньги за несуществующую в селе дорогу, отделался условным сроком
"Богатые" пенсионеры Татарстана лишаться льгот на проезд
В Казани УК, которая натравила на ветерана коллекторов, проверят судебные приставы
С начала 2018 года в Татарстане 96% молодоженов подали заявление в ЗАГС через Интернет
В Казани глава районной администрации не только извинился перед ветераном, которому отключили свет, но и подарил ему коньяк
В Чувашии при пожаре в частном доме погибли пенсионер и его внук
В Казани гендиректора УК, которая отключила свет ветерану, уволили
20 сентября в пяти районах Казани отключат электричество
В Татарстане районный прокурор объявил войну самоубийствам
В Казани на "зебре" сбили велосипедиста
Проект мусоросжигательного завода под Казанью получил одобрение экологов
Спасатели Марий Эл вывели из леса женщину, заблудившуюся при сборе клюквы
В Казани на "зебре" сбили студента