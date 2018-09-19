В Татарстане по вопросам отопительного сезона заработала «горячая линия»

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-19T17:01:38+03:00

Его можно начать раньше, но только по заявкам населения

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Жители Татарстана могут пожаловаться и оставить свои заявки по проблемным вопросам пуска тепла и принятия мер для устранения недостатков, воспользовавшись «горячей линией» министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

В котором уже отчитываются, что раньше обычного начали отопительный сезон для социальных объектов Актанышского, Апастовского, Муслюмовского и Мамадышского районов.

- Нормативы по сохранению в течение пяти дней среднесуточной температуры в 8 °С носят рекомендательный характер, - также напоминают в ведомстве. - Начинать отопительный сезон можно и раньше по заявкам населения.

Номер телефона «горячей линии» по вопросам подачи тепла: 8 (843) 231-14-10.

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