В Татарстане по вопросам отопительного сезона заработала «горячая линия»
Жители Татарстана могут пожаловаться и оставить свои заявки по проблемным вопросам пуска тепла и принятия мер для устранения недостатков, воспользовавшись «горячей линией» министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.
В котором уже отчитываются, что раньше обычного начали отопительный сезон для социальных объектов Актанышского, Апастовского, Муслюмовского и Мамадышского районов.
- Нормативы по сохранению в течение пяти дней среднесуточной температуры в 8 °С носят рекомендательный характер, - также напоминают в ведомстве. - Начинать отопительный сезон можно и раньше по заявкам населения.
Номер телефона «горячей линии» по вопросам подачи тепла: 8 (843) 231-14-10.
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