В ноябре жителей Татарстана ждут четыре выходных дня

СЕГОДНЯ 16:07 2018-09-19T16:07:52+03:00

Уикенд начнется 3 ноября, в субботу, и продлится до вторника включительно

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В ноябре текущего года татарстанцев ждут 4 выходных дня, подаренные двумя праздниками. Это официально отмечено в производственном календаре, разработанном министерством труда республики.

Так, отдыхать начнут в субботу, 3 ноября, а 4 числа в России отметят День народного единства - выходной день, соответственно перенесется на 5 число - понедельник.

Вторник тоже будет выходным из-за празднования Дня Конституции Татарстана. Но вот уже 7 ноября жителям республики вновь предстоит выйти на свои рабочие места.

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