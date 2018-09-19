2018-09-19T15:35:49+03:00
Происшествия

В Казани будут судить организатора финансовой пирамиды, обманувшей людей на более чем 1,4 миллиарда рублей

Вместе с ним перед законом ответят его шестеро подельников
Олег ЛУГОВОЙ
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Наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения - всего на общую сумму 300 млн рублей.Наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения - всего на общую сумму 300 млн рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Казани семерых людей, в зависимости от роли каждого, обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве и легализации незаконных доходов.

По версии следствия, в 2013 году в Казани 46-летний мужчина организовал группировку с целью хищения у людей денег по схеме финансовой пирамиды. К этому обвиняемый привлек свою сестру и еще пять подельников, а также ряд пока неустановленных лиц.

За несколько лет они от имени созданной ООО «КПК «РОСТ» открыли 40 филиалов в 23 регионах России. Обещая огромные проценты, группа завладела более 1,4 млрд рублей. Потерпевшими по делу проходят 3 557 человек.

Кроме того, в Татарстане организатор пирамиды с двумя соучастниками под предлогом перевода земли сельхозназначения под индивидуальное похитил у 158 граждан свыше 66 млн рублей.

Часть из них организатор с сестрой легализовал, купив нежилые помещения, а также дорогие иномарки для создания VIP-такси.

- Расследование завершено, дело передано в суд, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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