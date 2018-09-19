Лето-2018: казанцы чаще прежнего отдыхали в Грузии
Стало известно, где же провели летние отпуска жители Казани. Так, первые два места в топ-10 самых популярных направлений для отдыха вновь заняли Россия и Турция. Однако, по сравнению с данными за 2017 год, популярность отдыха здесь выросла: на 3% и на 47% соответственно. Такие данные предоставляют специалисты ресурса momomdo.
Заметные изменения коснулись третьего места: на него с пятой позиции поднялась Грузия, вытеснившая прошлогоднюю Италию. Первая показала неплохой результат - интерес к ней за год вырос на 42%. В среднем, на полеты в Грузию казанцы готовы были потратить 21,6 тысячи рублей.
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