Штукатурка отслаивается, нет электропроводки: в казанском «Салават Купере» при смене подрядчиков обнаружились «сюрпризы»

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-19T15:05:17+03:00

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В недостроенных домах № 11-1 и № 11-5 первой очереди «Салават Купере» подрядчика поменяли этим августом. Работы на объектах сейчас идут, но обнаружились «сюрпризы», которые оставили прежние строители.

Так, в доме №11-5 стены были оштукатурены без прокладки электропроводки. Заново штробить из-за этого приходится и рабочим в доме № 11-1. В последнем, кстати, в ряде квартир еще и была нарушена технология отделки стен, поэтому там происходит отслаивание штукатурки.

Сейчас в указанных домах идет стяжка полов, установка пластиковых окон и балконных дверей, монтаж вентиляции, пусконаладка лифтов, водоснабжения, канализации и отопления, а также озеленение и благоустройство территории.

В свою очередь дом № 11-3 уже завершен. Его смогут заселить и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Сообщают в Госжилфонде при президенте Татарстана.

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